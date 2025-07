C è chi la passa in un agriturismo nei cruciverba: la soluzione è Vacanza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'C è chi la passa in un agriturismo' è 'Vacanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VACANZA

Curiosità e Significato di Vacanza

Hai risolto il cruciverba con Vacanza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vacanza.

Perché la soluzione è Vacanza? La parola vacanza indica un periodo di tempo dedicato al riposo, al relax e alla scoperta, spesso trascorso lontano dalla routine quotidiana. È il momento perfetto per godersi la natura, il mare o le bellezze di un agriturismo, immergendosi in un’atmosfera di tranquillità e benessere. In sostanza, rappresenta un’occasione speciale per rigenerarsi e vivere nuove esperienze.

Come si scrive la soluzione Vacanza

Hai davanti la definizione "C è chi la passa in un agriturismo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L O O A O E G M Mostra soluzione



