La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Alberi simili alle querce' è 'Cerri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERRI

Curiosità e Significato di Cerri

Hai risolto il cruciverba con Cerri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cerri.

Perché la soluzione è Cerri? Il termine CERRI si riferisce a una famiglia di alberi e arbusti sempreverdi, noti per le foglie coriacee e i frutti a samara. Sono comunemente trovati in zone temperate e subtropicali, con alcune specie usate come piante ornamentali o da legno. La parola richiama quindi un insieme di alberi simili alle querce, ma appartenenti a un'altra famiglia botanica.

Come si scrive la soluzione Cerri

Stai cercando la risposta alla definizione "Alberi simili alle querce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

