Accoglienza in ospedale nei cruciverba: la soluzione è Ricovero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accoglienza in ospedale' è 'Ricovero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICOVERO

Curiosità e Significato di Ricovero

La parola Ricovero è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ricovero.

Perché la soluzione è Ricovero? Ricov?ro indica il ricovero di una persona in ospedale per ricevere cure, assistenza medica e monitoraggio durante un periodo di malattia o infortunio. È il momento in cui si soggiorna nelle strutture sanitarie per migliorare la propria salute. In sostanza, rappresenta l'accoglienza e l'assistenza professionale offerte ai pazienti durante la loro degenza. Un passaggio fondamentale per il processo di guarigione.

Come si scrive la soluzione Ricovero

La definizione "Accoglienza in ospedale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

