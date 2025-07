Voce asinina nei cruciverba: la soluzione è Raglio

RAGLIO

Curiosità e Significato... La parola Raglio è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Raglio.

Perché la soluzione è Raglio? Voce asinina è un’espressione che indica un modo di parlare monotono, poco espressivo e quasi stonato, come quello di un asino. La parola raglio rappresenta il verso tipico di questi animali, simbolo di suono grezzo e senza sfumature. Usata in senso figurato, si riferisce a una comunicazione sgraziata o poco piacevole, spesso associata a toni monotoni o fastidiosi.

Hai trovato la definizione "Voce asinina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

