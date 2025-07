Vi si recita all aperto nei cruciverba: la soluzione è Arena

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si recita all aperto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si recita all aperto' è 'Arena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARENA

Curiosità e Significato di Arena

La parola Arena è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arena.

Perché la soluzione è Arena? L'**arena** è uno spazio all'aperto, tipicamente rotondo o ovalizzato, usato storicamente per spettacoli, combattimenti o eventi pubblici. Spesso associata alle antiche civiltà romane, rappresenta un luogo di intrattenimento e socializzazione, dove pubblico e protagonisti condividono momenti di grande spettacolo. In parole semplici, l’arena è il cuore pulsante di grandi eventi sotto il cielo aperto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si recita dal vivoVi si canta balla e recitaVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia Lucerna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arena

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi si recita all aperto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A O A G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASIAGO" ASIAGO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.