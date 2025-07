Una pellicola per involucri nei cruciverba: la soluzione è Cellofan

CELLOFAN

Curiosità e Significato di Cellofan

Approfondisci la parola di 8 lettere Cellofan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cellofan? Il termine cellophan si riferisce a un sottile, trasparente materiale plastico usato comunemente come involucro per avvolgere e proteggere oggetti, specialmente alimenti. Leggero e resistente, permette di vedere chiaramente il contenuto mantenendo freschezza e sicurezza. È diventato sinonimo di packaging trasparente ed elegante, ideale per confezionare regali o prodotti alimentari. Un vero classico del packaging moderno.

Come si scrive la soluzione Cellofan

Se "Una pellicola per involucri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R S E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESSERE" ESSERE

