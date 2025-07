Una mistica città umbra nei cruciverba: la soluzione è Assisi

Home / Soluzioni Cruciverba / Una mistica città umbra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una mistica città umbra' è 'Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSISI

Curiosità e Significato di Assisi

Approfondisci la parola di 6 lettere Assisi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Assisi? Assisi è una affascinante città umbra ricca di storia, spiritualità e arte. Nota per essere il luogo natale di San Francesco, rappresenta un simbolo di pace e fede, ammirata per le sue chiese medievali e il paesaggio incantato. Questa città mistica invita i visitatori a immergersi in un’atmosfera di riflessione e bellezza senza tempo, rendendola un vero gioiello dell’Umbria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città umbra con il Palazzo del CapitanoLa città umbra in cui nacque fra IacoponeCittà umbra famosa per la lavorazione della ceramicaLa città umbra con il Ponte delle TorriLa città umbra con il Fonte delle Torri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assisi

Hai davanti la definizione "Una mistica città umbra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E V A E S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VARESE" VARESE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.