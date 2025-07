Una concorrente della BMW nei cruciverba: la soluzione è Audi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una concorrente della BMW' è 'Audi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUDI

Curiosità e Significato... La soluzione Audi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Audi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Audi? Una concorrente della BMW si riferisce a un marchio automobilistico che compete nel segmento delle auto di lusso e sportive, offrendo alternative simili alle vetture BMW. In questo caso, la soluzione è AUDI, che, come BMW, fa parte del gruppo Volkswagen e si distingue per design, tecnologia e performance. Entrambi i marchi sono rivali storici nel mondo automobilistico di fascia alta.

Stai cercando la risposta alla definizione "Una concorrente della BMW"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

D Domodossola

I Imola

