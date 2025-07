Una carta contro gli insetti nei cruciverba: la soluzione è Moschicida

Home / Soluzioni Cruciverba / Una carta contro gli insetti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una carta contro gli insetti' è 'Moschicida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOSCHICIDA

Curiosità e Significato... La parola Moschicida è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Moschicida.

Perché la soluzione è Moschicida? Moschicida è un termine che indica un prodotto o sostanza usata per eliminare gli insetti, in particolare le zanzare e altri parassiti volanti. La parola deriva da mosca e il suffisso -cida, che significa uccide. È comunemente utilizzato per descrivere repellenti o insetticidi efficaci contro questi piccoli fastidi dell'estate, aiutandoci a godere di ambienti più confortevoli e senza punture.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gara ciclistica in salita contro il tempoAtto contro la leggeFinire con i piedi contro un ostacoloCombatte contro i MoriUn filtro contro le mail

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Una carta contro gli insetti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

M A C H R E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIMERA" CHIMERA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.