La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un segno diacritico' è 'Dieresi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIERESI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Dieresi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Dieresi.

Perché la soluzione è Dieresi? La dieresi è un segno diacritico rappresentato da due puntini sovrapposti (¨) che si posizionano sopra una vocale. Serve a indicare che questa vocale va pronunciata separatamente o in modo diverso rispetto alle altre, modificando così la pronuncia originale della parola. È molto usata in alcune lingue europee, come il francese e lo spagnolo, per chiarire il suono corretto delle parole.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un segno diacritico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

