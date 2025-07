Un rischio per chi è alle prese con un motore nei cruciverba: la soluzione è Ritorno Di Fiamma

RITORNO DI FIAMMA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ritorno Di Fiamma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ritorno Di Fiamma.

Perché la soluzione è Ritorno Di Fiamma? Il ritorno di fiamma è un fenomeno che può verificarsi nei motori, soprattutto nei sistemi a gas o combustione, quando una fiammata improvvisa si riaccende all’interno del condotto, tornando verso la camera di combustione. Può causare danni o malfunzionamenti, rappresentando un rischio per chi lavora o si occupa di motori. È importante conoscerne le cause e prevenirlo per garantire sicurezza ed efficienza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prese con un uncinoRischioLi prese di mira la Rivoluzione franceseUna foca a rischio d estinzioneAerei senza motore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un rischio per chi è alle prese con un motore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

F Firenze

I Imola

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

