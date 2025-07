Un parametro che indica la crescita della popolazione nei cruciverba: la soluzione è Indice Di Natalità

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un parametro che indica la crescita della popolazione' è 'Indice Di Natalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDICE DI NATALITÀ

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Indice Di Natalità, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Indice Di Natalità? L'indice di natalità misura quanti bambini nascono in media in un anno per ogni mille abitanti di una popolazione. È un parametro importante per capire la crescita o il rallentamento demografico di un paese, influenzando pianificazioni sociali ed economiche. Conoscere questo dato aiuta a comprendere le dinamiche della popolazione e a prendere decisioni strategiche per il futuro.

Hai davanti la definizione "Un parametro che indica la crescita della popolazione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

