Un insetto verde nei cruciverba: la soluzione è Cimice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un insetto verde' è 'Cimice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIMICE

Curiosità e Significato di Cimice

Perché la soluzione è Cimice? La cimice è un insetto di colore verde, spesso fastidioso per le piante e gli orti, noto anche per invadere le case in determinati periodi dell’anno. Sebbene sia piccola, la sua presenza può creare problemi sia in natura che tra le mura domestiche. Conosciuta anche come cimice dei letti quando invade gli ambienti umani, rappresenta un esempio di come un semplice insetto possa diventare un vero spauracchio domestico.

Come si scrive la soluzione Cimice

La definizione "Un insetto verde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

M Milano

I Imola

C Como

E Empoli

