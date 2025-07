Un contrario di libero nei cruciverba: la soluzione è Occupato

OCCUPATO

Curiosità e Significato di Occupato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Occupato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Occupato? OCCUPATO indica uno stato di essere impegnato o non disponibile, spesso riferito a persone, spazi o dispositivi. È il contrario di libero, che suggerisce libertà e disponibilità. Quando qualcosa è occupato, significa che è già in uso o riservato, impedendo l'accesso immediato. È un termine comune nella vita quotidiana, utile per capire se un luogo o una persona sono liberi o meno.

Come si scrive la soluzione Occupato

O Otranto

C Como

C Como

U Udine

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C B A A T L H M L Mostra soluzione



