DATO

Curiosità e Significato di Dato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dato.

Perché la soluzione è Dato? Il termine dato indica un'informazione nota o acquisita che aiuta a risolvere un problema o a fare una valutazione. È come un pezzo di un puzzle già disponibile, fondamentale per arrivare a una soluzione completa. In altri contesti, può anche riferirsi a fatti o cifre raccolte per analizzare una situazione. Insomma, il dato è il punto di partenza essenziale per capire e agire.

Come si scrive la soluzione Dato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il termine noto di un problema", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

