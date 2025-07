I tavolati per i naufraghi nei cruciverba: la soluzione è Zattere

I tavolati per i naufraghi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I tavolati per i naufraghi' è 'Zattere'.

ZATTERE

Curiosità e Significato di Zattere

La soluzione Zattere di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zattere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zattere? Zattere sono strutture galleggianti, spesso di legno o altro materiale, usate per soccorrere naufraghi in mare. Questi mezzi permettono ai disperati di rimanere a galla e di essere avvistati dai soccorritori. La loro funzione è fondamentale per salvare vite in situazioni di emergenza in mare aperto, rappresentando un simbolo di speranza e di salvezza per chi si trova in difficoltà lontano dalla terraferma.

Come si scrive la soluzione Zattere

La definizione "I tavolati per i naufraghi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G B A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARBO" GARBO

