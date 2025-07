Lo slogan per i pubblicitari nei cruciverba: la soluzione è Claim

CLAIM

Curiosità e Significato di Claim

La soluzione Claim di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Claim per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Claim? Claim è un termine usato nel marketing e nella pubblicità che indica una frase o affermazione chiara e convincente, fatta per attirare l'attenzione del pubblico. È lo slogan o la promessa che un brand fa per valorizzare un prodotto o servizio, rendendolo riconoscibile e memorabile. In sostanza, è il messaggio chiave che vuole convincere il consumatore a scegliere quella marca.

Come si scrive la soluzione Claim

Hai trovato la definizione "Lo slogan per i pubblicitari" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

L Livorno

A Ancona

I Imola

M Milano

