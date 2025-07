Sinonimo di stringere nei cruciverba: la soluzione è Serrare

SERRARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Serrare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Serrare.

Perché la soluzione è Serrare? Il verbo serrare significa chiudere o fissare saldamente qualcosa, come una porta o una finestra, usando un sistema di chiusura. È spesso usato quando si vuole assicurare che un'apertura sia ben chiusa per motivi di sicurezza o protezione. In sostanza, indicare di serrare qualcosa implica rendere difficile o impossibile l'apertura da parte di altri.

