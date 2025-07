Si dice di mani unite o di persone arrivate nei cruciverba: la soluzione è Giunte

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di mani unite o di persone arrivate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice di mani unite o di persone arrivate' è 'Giunte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUNTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Giunte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Giunte? Giunte deriva dal verbo giungere e indica persone o cose arrivate o arrivati a destinazione. Può riferirsi anche a un insieme di persone che si sono riunite in un luogo. È un termine che suggerisce il senso di arrivo o di raggiungimento, spesso usato in contesti formali o letterari. La parola sottolinea il momento di arrivare o di essere arrivati, portando un senso di conclusione o di adempimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quello delle persone uniche si dice perdutoSi dice di persone alte e magreSi dice di mani magrissimeSi dice di persone molto tenaciSi dice di persone più che tenaci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Si dice di mani unite o di persone arrivate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

T Torino

E Empoli

I R C A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATARI" CATARI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.