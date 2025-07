Servono vino ai clienti nei cruciverba: la soluzione è Osti

OSTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Osti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Osti.

Perché la soluzione è Osti? OSTI in italiano significa semplicemente persone che offrono accoglienza e assistenza, come i camerieri in un ristorante. Sono coloro che servono vino e altre vivande ai clienti, garantendo un soggiorno piacevole. Il termine richiama l'idea di ospitalità e disponibilità, fondamentali per creare un ambiente caldo e invitante. Insomma, gli osti sono i protagonisti del buon servizio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Versano vino sfuso ai loro clientiServe vino ai suoi clientiServono ai pittoriServe litri ai clientiServono ai disegnatori

Hai davanti la definizione "Servono vino ai clienti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

E S O O T M T I R N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTECRISTO" MONTECRISTO

