La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se non si porta s appende' è 'Abito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABITO

Curiosità e Significato di Abito

La parola Abito è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abito.

Perché la soluzione è Abito? L'abito è un capo di abbigliamento che si indossa per occasioni formali o quotidiane, contribuendo a definire stile e identità. Semplice e versatile, può essere in tessuto, stoffa o altri materiali, adattandosi a ogni situazione. Indossarlo correttamente è importante per sentirsi a proprio agio e presentarsi al meglio. Insomma, l'abito è molto più di un vestito: è un modo di esprimersi.

Come si scrive la soluzione Abito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se non si porta s appende", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T L L I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRILLO" TRILLO

