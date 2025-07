Scontroso, sgarbato nei cruciverba: la soluzione è Indisponente

INDISPONENTE

Curiosità e Significato di Indisponente

Perché la soluzione è Indisponente? Indispensabile indica qualcosa di fondamentale o essenziale, senza il quale tutto potrebbe risultare difficile o impossibile. È usato per descrivere una persona, cosa o elemento che non può essere trascurato o sostituito facilmente. In breve, rappresenta un requisito imprescindibile per il buon funzionamento o successo di qualcosa. Conoscere questa parola aiuta a riconoscere ciò che è davvero necessario nella vita o nel lavoro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scontroso sgarbatoLa risposta dello scontrosoÈ scontroso e pelosoUn modo sgarbato di dire prendiPoco socievole e sgarbato

Come si scrive la soluzione Indisponente

La definizione "Scontroso, sgarbato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O E N L H W L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HALLOWEEN" HALLOWEEN

