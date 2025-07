Rocce ricche di carbonio e magnesio nei cruciverba: la soluzione è Dolomie

DOLOMIE

Curiosità e Significato di Dolomie

Vuoi sapere di più su Dolomie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Dolomie.

Perché la soluzione è Dolomie? Le dolomie sono rocce sedimentarie composte principalmente da carbonato di calcio e magnesio. Si formano attraverso il deposito di resti di organismi marini e processi chimici in ambienti prevalentemente tropicali. Utilizzate in edilizia e agricoltura, rappresentano una risorsa naturale importante per la loro resistenza e versatilità. La loro presenza indica spesso antiche aree marine ricche di vita.

Come si scrive la soluzione Dolomie

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

M Milano

I Imola

E Empoli

