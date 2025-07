Ridotti d intensità di forza nei cruciverba: la soluzione è Attenuati

Home / Soluzioni Cruciverba / Ridotti d intensità di forza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ridotti d intensità di forza' è 'Attenuati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTENUATI

Curiosità e Significato di Attenuati

La parola Attenuati è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Attenuati.

Perché la soluzione è Attenuati? Attenuati indica qualcosa che si è indebolito o ridotto di intensità, come un suono, una luce o una forza. Quando si dice che qualcosa è attenuato, si sottolinea come abbia perso parte della sua potenza originale, diventando meno evidente o percepibile. È un termine utile per descrivere un calo di energia o impatto, rendendo più chiaro il concetto di diminuzione progressiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Salire al trono con la forzaRidotti in bricioleL obbligare con la forzaSollevata a forza di bracciaForza per gli algonchini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Attenuati

Stai cercando la risposta alla definizione "Ridotti d intensità di forza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N C M I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINEMA" CINEMA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.