Restare nei cruciverba: la soluzione è Rimanere

RIMANERE

Perché la soluzione è Rimanere? Restare significa rimanere nello stesso luogo o situazione, senza spostarsi. È un verbo che indica stabilità e permanenza, sia fisica che emotiva. Può riferirsi a una persona che non lascia un posto, oppure a uno stato d'animo che si mantiene invariato nel tempo. In sintesi, è l'atto di continuare ad essere presenti, immutati o fermi in una condizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si pratica per restare in formaFa restare di stuccoRestare in attesa e non decidersiRestare inoperosi accontentandosi dei successi già ottenutiDevono restare seduteper Alessandro Bergonzoni

Se "Restare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

