La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Respingere insetti con prodotti appositi' è 'Repellere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPELLERE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Repellere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Repellere? Repellere significa allontanare o scacciare insetti e altri fastidiosi animali, utilizzando prodotti specifici come spray o lozioni. È un termine comune quando si parla di proteggersi da zanzare, tafani o altri insetti molesti, creando un ambiente più confortevole e sicuro. In sostanza, indica l'azione di tenere lontano gli insetti indesiderati per vivere meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prodotti del caseificioInsetti parassitiInsetti dagli enormi nidiProdotti medicinaliResidui della lavorazione di prodotti industriali

Se ti sei imbattuto nella definizione "Respingere insetti con prodotti appositi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

