Regione a cui appartengono Perugia e Terni nei cruciverba: la soluzione è Umbria

Home / Soluzioni Cruciverba / Regione a cui appartengono Perugia e Terni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Regione a cui appartengono Perugia e Terni' è 'Umbria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UMBRIA

Curiosità e Significato... La parola Umbria è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Umbria.

Perché la soluzione è Umbria? L'Umbria è una regione dell'Italia centrale, conosciuta per le sue città d'arte come Perugia e Terni. È caratterizzata da paesaggi verdi, colline e un ricco patrimonio culturale, che la rendono un luogo affascinante e ricco di storia. Questa regione rappresenta un esempio di bellezza naturale e tradizione italiana, ideale per chi cerca natura, arte e autenticità in un unico posto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La regione in cui si trova la Turchia europeaLo Stato cui appartengono le CanarieLa regione storica greca in cui si trova DelfiPozzo il cui nome deriva da una regione franceseLa regione svedese in cui si trova Malmö

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Regione a cui appartengono Perugia e Terni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

M Milano

B Bologna

R Roma

I Imola

A Ancona

N U I F O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFUSO" INFUSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.