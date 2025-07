Quello di ripresa è il cameraman nei cruciverba: la soluzione è Operatore

OPERATORE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Operatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Operatore? L'operatore è la figura che si occupa di maneggiare e far funzionare le attrezzature di ripresa, come videocamere e luci, durante produzioni televisive, cinematografiche o eventi live. È il professionista che dà vita alle immagini e ai suoni che vediamo e ascoltiamo, garantendo qualità e precisione. In breve, l'operatore trasforma le idee in realtà visiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ripresa che si può fare soltanto muovendosiInizio di ripresaAnnuncia l inizio della ripresa pugilisticaSegna inizio e termine della ripresaLo grida il regista all avvio della ripresa

Hai trovato la definizione "Quello di ripresa è il cameraman" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

D O L I C I S R D O O O S Mostra soluzione



