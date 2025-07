Quella navale è un gioco da tavolo nei cruciverba: la soluzione è Battaglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella navale è un gioco da tavolo' è 'Battaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTAGLIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Battaglia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Battaglia.

Perché la soluzione è Battaglia? BATTAGLIA indica uno scontro tra due eserciti o flotte, spesso rappresentato in giochi o storie di guerra. È un termine che richiama confronti strategici e combattersi su campi di battaglia, sia reali che immaginari. Nelle attività ludiche, come il classico gioco da tavolo, simboleggia lo scontro tra navi o forze opposte. È un termine ricco di tensione e strategia, perfetto per descrivere un confronto epico.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella navale è un gioco da tavolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

