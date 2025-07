Qualcuno, non tutti nei cruciverba: la soluzione è Taluno

TALUNO

Curiosità e Significato... La parola Taluno è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Taluno.

Perché la soluzione è Taluno? Taluno indica una persona di cui si ignora il nome o che si considera tra alcune persone, ma non tutte. È un modo elegante e un po’ arcaico per riferirsi a qualcuno in modo generico, senza specificare chi sia. In sostanza, si parla di uno o più individui selezionati, ma senza identificare chi siano esattamente. È un termine che arricchisce il linguaggio con un tocco di raffinatezza.

T Torino

A Ancona

L Livorno

U Udine

N Napoli

O Otranto

