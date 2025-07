Prometeo : tragedia greca attribuita a Eschilo nei cruciverba: la soluzione è Incatenato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Prometeo : tragedia greca attribuita a Eschilo' è 'Incatenato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCATENATO

Curiosità e Significato di Incatenato

Approfondisci la parola di 10 lettere Incatenato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Incatenato? Incatenato significa essere legato o imprigionato, spesso in modo fisico o simbolico. Può riferirsi a una condizione di restrizione che impedisce libertà di movimento o di pensiero, come un prigioniero che non può sfuggire. La parola evoca l'idea di essere bloccati, ma anche di una condizione che può essere superata con sforzo e determinazione. Un'immagine potente di limitazione e speranza di liberazione.

Come si scrive la soluzione Incatenato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prometeo : tragedia greca attribuita a Eschilo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

