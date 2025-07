Un primo piatto liquido nei cruciverba: la soluzione è Brodo

BRODO

Curiosità e Significato di Brodo

Approfondisci la parola di 5 lettere Brodo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Brodo? Un primo piatto liquido è un piatto a base di brodo caldo, come minestre, zuppe o vellutate, che si servono come antipasto o portata principale. La parola brodo indica un brodo saporito e aromatico, ottenuto cuocendo carne, verdure o pesce in acqua. È un comfort food versatile, perfetto per scaldare e deliziare il palato nelle giornate fredde.

Come si scrive la soluzione Brodo

Non riesci a risolvere la definizione "Un primo piatto liquido"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

