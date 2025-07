Prelevare in profondità un campione di terreno nei cruciverba: la soluzione è Carotare

CAROTARE

Perché la soluzione è Carotare? Carotare significa prelevare un campione di terreno praticando un foro verticale con uno strumento chiamato carotatrice. Questo metodo permette di analizzare le caratteristiche del suolo in profondità, utile in agricoltura e ingegneria per valutare la composizione e la qualità del terreno. È un'operazione fondamentale per conoscere meglio il sottosuolo prima di interventi o coltivazioni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prelevare in profondità un campione di terreno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

