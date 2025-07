Un precursore di Diabolik nei cruciverba: la soluzione è Fantomas

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un precursore di Diabolik' è 'Fantomas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTOMAS

Curiosità e Significato di Fantomas

La parola Fantomas è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fantomas.

Perché la soluzione è Fantomas? Fantomàs è un personaggio misterioso e astuto, creato come precursore di Diabolik. Nato dai fumetti francesi, rappresenta il ladro gentiluomo che combina ingegno e abilità per compiere furti audaci senza lasciare tracce. La sua figura ha influenzato molti eroi noir e rappresenta l’archetipo del criminale intelligente e sfuggente. È un esempio di come la narrativa possa anticipare tendenze e personaggi iconici del genere noir.

Come si scrive la soluzione Fantomas

Se "Un precursore di Diabolik" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

S Savona

