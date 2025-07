Pelle di suino nei cruciverba: la soluzione è Cotenna

COTENNA

Perché la soluzione è Cotenna? La parola cotenna indica la pelle di suino, spesso utilizzata in cucina per preparare insaccati come il prosciutto o la salsiccia. È una membrana dura e resistente che avvolge le carni, contribuendo a mantenere la forma durante la stagionatura. Un ingrediente fondamentale nella tradizione gastronomica italiana, la cotenna aggiunge sapore e consistenza ai piatti tipici.

