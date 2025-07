Passatempi fanciulleschi nei cruciverba: la soluzione è Trastulli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Passatempi fanciulleschi' è 'Trastulli'.

TRASTULLI

Curiosità e Significato di Trastulli

La parola Trastulli è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trastulli? Trastulli sono piccoli passatempi o giochi semplici, spesso usati dai bambini per divertirsi e stimolare la fantasia. Si tratta di attività leggere e spensierate, tipiche dell'infanzia, che portano allegria e creatività. In sostanza, rappresentano quei divertimenti innocenti e immediati che rendono speciale il mondo dei più piccoli. Un modo per riscoprire il fascino dei giochi di una volta.

Come si scrive la soluzione Trastulli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Passatempi fanciulleschi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

L Livorno

L Livorno

I Imola

