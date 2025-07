Parti in cui è diviso un incontro di pugilato nei cruciverba: la soluzione è Riprese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parti in cui è diviso un incontro di pugilato' è 'Riprese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPRESE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Riprese? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Riprese.

Perché la soluzione è Riprese? Riprese sono le diverse fasi o segmenti in cui viene diviso un incontro di pugilato, spesso per facilitare le riprese televisive o analisi. Ogni ripresa cattura un momento specifico del match, permettendo di seguire l’azione passo dopo passo. In generale, il termine si utilizza anche nel cinema e nella fotografia per indicare le varie inquadrature o sequenze. È un termine molto comune nel mondo dello sport e dei media.

