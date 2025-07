Partecipazione impegnata in un partito nei cruciverba: la soluzione è Militanza

MILITANZA

Curiosità e Significato di Militanza

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Militanza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Militanza? La parola militanza indica l'impegno attivo e costante di una persona all’interno di un partito o movimento politico, condividendone valori e obiettivi. È un coinvolgimento che va oltre la semplice adesione, includendo partecipazione a eventi, campagne e attività associative. In sostanza, rappresenta una dedizione concreta alla causa, dimostrando passione e impegno quotidiano. È un modo per fare la differenza nel proprio contesto sociale.

Come si scrive la soluzione Militanza

Hai trovato la definizione "Partecipazione impegnata in un partito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F U I R M N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANTUMI" FRANTUMI

