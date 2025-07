Se occupato non suona nei cruciverba: la soluzione è Telefono

TELEFONO

Curiosità e Significato di Telefono

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Telefono, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Telefono? Il termine telefono indica il dispositivo che permette di comunicare a distanza parlando con altre persone. Quando si dice che è occupato, significa che qualcuno sta già usando quella linea e non può rispondere subito. In pratica, il telefono è un mezzo fondamentale per restare connessi, ma quando è occupato, bisogna aspettare che si liberi.

Come si scrive la soluzione Telefono

Non riesci a risolvere la definizione "Se occupato non suona"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

O Otranto

