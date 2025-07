Nome scientifico della forfora nei cruciverba: la soluzione è Pitiriasi

PITIRIASI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Pitiriasi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pitiriasi? La pitiriasi, nota anche come forfora, è una condizione della pelle caratterizzata da chiazze di desquamazione bianca o gialla sul cuoio capelluto. È causata da un'eccessiva produzione di sebo e dalla presenza di un fungo chiamato Malassezia. Sebbene sia spesso fastidiosa, la pitiriasi può essere gestita con trattamenti specifici, mantenendo così capelli puliti e sani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nome scientifico di una costellazioneHygrophorus nome scientifico del LardaioloIl nome scientifico delle corna dei cerviIl suo nome scientifico è Loligo vulgarisIl nome scientifico di una comune tartaruga marina

P Padova

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

S Savona

I Imola

