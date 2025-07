Negare asserzioni altrui nei cruciverba: la soluzione è Contestare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Negare asserzioni altrui' è 'Contestare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTESTARE

Curiosità e Significato di Contestare

La parola Contestare è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Contestare.

Perché la soluzione è Contestare? Contestare significa mettere in discussione o negare la validità di un'affermazione fatta da qualcun altro. È un modo per esprimere disaccordo o per smascherare eventuali errori, spesso durante un dibattito o una conversazione. Utilizzare questa parola implica un atteggiamento attivo nel difendere la propria posizione o nel correggere un'idea considerata sbagliata. È un termine molto comune in ambito comunicativo e legale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si scuote per negareVenir meno alla fiducia altruiPieghevoli all altrui volereSi impegna per conto altruiIndividui che trovano piacere nel male altrui

Come si scrive la soluzione Contestare

Non riesci a risolvere la definizione "Negare asserzioni altrui"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G R L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGLI" RAGLI

