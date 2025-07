Minerva greca nei cruciverba: la soluzione è Atena

ATENA

Perché la soluzione è Atena? Minerva greca è un'espressione che richiama la dea Atena, simbolo di saggezza, guerra e arte nella mitologia antica. Nata dalla mitologia greca, Atena rappresenta l'intelligenza e la strategia, ed è venerata come protettrice delle città e delle arti. La sua figura incarna la conoscenza e la sapienza, rendendo il suo nome un'icona di saggezza eterna.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

