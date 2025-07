Lo Stato africano con Maseru nei cruciverba: la soluzione è Lesotho

LESOTHO

Perché la soluzione è Lesotho? Lesotho è un piccolo stato africano situato tra il Sudafrica e il suo confine meridionale, con capitale Maseru. Conosciuto come Reino del Cielo in Sesotho, il paese si distingue per il suo territorio montuoso e la cultura tradizionale. Un esempio di nazione con identità forte e paesaggi mozzafiato, Lesotho è un gioiello nascosto nel cuore dell’Africa.

