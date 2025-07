I libri non ancora sfogliati nei cruciverba: la soluzione è Intonsi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I libri non ancora sfogliati' è 'Intonsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTONSI

Curiosità e Significato di Intonsi

La parola Intonsi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Intonsi.

Perché la soluzione è Intonsi? Intonsi indica libri che non sono stati ancora aperti o usati, ancora nel loro stato originale, come appena acquistati. È un termine che sottolinea la novità e la freschezza di un volume mai toccato, perfetto per chi ama collezionare o leggere solo testi ancora intatti. Quindi, quando si parla di libri intonsi, si fa riferimento a opere ancora da scoprire, pronte a svelare i loro segreti.

Come si scrive la soluzione Intonsi

Hai trovato la definizione "I libri non ancora sfogliati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A O L T I V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEVATOIO" LEVATOIO

