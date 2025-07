Le Sestie leggi romane nei cruciverba: la soluzione è Licinie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le Sestie leggi romane' è 'Licinie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICINIE

Curiosità e Significato di Licinie

Vuoi sapere di più su Licinie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Licinie.

Perché la soluzione è Licinie? Le licinie erano antiche strutture romane di legno o pietra, usate come supporti per teli e drappi nelle cerimonie religiose o pubbliche. Spesso posizionate in luoghi sacri o pubblici, rappresentavano elementi decorativi e funzionali. Con il tempo, il termine ha assunto anche un significato più simbolico, legato alla tradizione e all’arte dell’antica Roma, arricchendo la nostra storia culturale.

Come si scrive la soluzione Licinie

Hai trovato la definizione "Le Sestie leggi romane" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

