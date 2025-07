Le monete che si rifiutano nei cruciverba: la soluzione è False

Home / Soluzioni Cruciverba / Le monete che si rifiutano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le monete che si rifiutano' è 'False'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALSE

Curiosità e Significato di False

Non fermarti alla soluzione! Conosci False più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina False.

Perché la soluzione è False? Le monete che si rifiutano si riferisce a monete che, per vari motivi, non vengono accettate o prese in considerazione in determinate situazioni, come negozi o distributori automatici. È un modo figurato per indicare qualcosa che viene rifiutato o respinto, anche se in realtà le monete fisiche non possono opporsi o rifiutare di essere usate. È importante capire che si tratta di un'espressione e non di un fatto oggettivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si riempiono di moneteSi rifiutano di credereI cattivi non si rifiutanoIl nababbo dei fumetti che si fa il bagno nelle monete d oroSi alternano alle gioie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione False

Stai cercando la risposta alla definizione "Le monete che si rifiutano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R U A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATURA" MATURA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.