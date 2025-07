Le diffonde la pettegola nei cruciverba: la soluzione è Voci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le diffonde la pettegola' è 'Voci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOCI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Voci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Voci? VOCI sono suoni o messaggi non ufficiali che circolano tra le persone, spesso come pettegolezzi o indiscrezioni. Si diffondono facilmente, alimentate dal desiderio di conoscere novità o gossip, anche senza conferme certe. Queste voci possono influenzare opinioni e comportamenti, creando un senso di attesa o confusione. In breve, sono le chiacchiere che si diffondono tra amici e sconosciuti, alimentando il mistero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Donna ciarliera e pettegolaUna donna pettegolaAbitualmente ascolta e diffonde maldicenzePersonaggio della mitologia greca che pettegola sul Monte OlimpoDiffonde annunci nelle stazioni

Hai trovato la definizione "Le diffonde la pettegola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

C Como

I Imola

R S N E T E I C E I T D T D N E O D Mostra soluzione



