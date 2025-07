Le cantine delle navi nei cruciverba: la soluzione è Stive

Home / Soluzioni Cruciverba / Le cantine delle navi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le cantine delle navi' è 'Stive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIVE

Curiosità e Significato di Stive

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stive più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stive.

Perché la soluzione è Stive? Le stive sono gli spazi all’interno delle navi destinati a custodire merci e carichi durante i viaggi. Sono come grandi vani di stoccaggio che permettono alla nave di trasportare beni da un porto all’altro. Questi ambienti sono fondamentali per il commercio marittimo e la logistica globale, rendendo possibile il trasporto di grandi quantità di merci in modo efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi si costruiscono naviSpumeggiano dietro le naviLa invertono le naviCarburante per naviParti delle navi che stanno sott acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stive

Stai cercando la risposta alla definizione "Le cantine delle navi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D P I N L O A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALADINO" PALADINO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.