La spiaggia di Cagliari nei cruciverba: la soluzione è Poetto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La spiaggia di Cagliari' è 'Poetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POETTO

Curiosità e Significato di Poetto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Poetto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Poetto.

Perché la soluzione è Poetto? Il Poetto è la lunga spiaggia di Cagliari, amata per le sue acque cristalline e l’atmosfera vivace. Estesa per circa 8 km, rappresenta il cuore dell’estate sarda, dove locali e turisti si incontrano per rilassarsi, fare sport o gustare specialità marinare. Un luogo simbolo della città, perfetto per vivere appieno l’essenza del mare sardo.

Come si scrive la soluzione Poetto

Se "La spiaggia di Cagliari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

