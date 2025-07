La miniauto venduta dalla Mercedes nei cruciverba: la soluzione è Smart

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La miniauto venduta dalla Mercedes' è 'Smart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMART

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Smart, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Smart? SMART è il nome di una piccola vettura compatta, famosa per la sua agilità in città e le dimensioni ridotte. La marca tedesca Mercedes ne ha fatto un'auto urbana ideale per parcheggiare facilmente e muoversi tra il traffico senza stress. Il nome richiama l'intelligenza e la praticità, caratteristiche essenziali per chi cerca un’auto mini ma funzionale. È la soluzione perfetta per chi desidera una smart e funzionale city car.

Stai cercando la risposta alla definizione "La miniauto venduta dalla Mercedes"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

